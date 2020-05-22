شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدوري الألماني تكرم ضحايا «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدورى الألمانى، أن لاعبى فرق الدرجتين الأولى والثانية بالمسابقة سيرتدون شارات سوداء في المرحلتين المقبلتين تخليدا لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال كريستيان شايفرت، الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى الألمانى إن «تفشى فيروس كورونا تسبب بالفعل في وفاة الكثيرين من مختلف أنحاء العالم». وأضاف شايفرت «تريد كرة القدم الألمانية المحترفة أن تعرب عن تعازيها خلال المرحلتين المقبلتين لبوندسليجا».

وتابع رئيس رابطة بوندسليجا حديثه قائلا «وفى الوقت نفسه، فإننا نوجه الكثير من الشكر والتقدير الجزيل لجميع العاملين في الطب والتمريض والرعاية والسياسة ومجالات أخرى، الذين قاتلوا بلا كلل ضد آثار الوباء في بلدنا». وسيتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات المرحلتين القادمتين في الدورى الألمانى بدرجتيه الأولى والثانية.

وتم استئناف مباريات الدورى الألمانى بدرجتيه الأولى والثانية يوم السبت الماضى خلف أبواب مغلقة، وذلك بعد توقفها في مارس الماضى، حيث تلتزم فرق البطولة ببروتوكول نظافة صارم تم الاتفاق عليه بين رابطة بوندسليجا والسياسيين.

يذكر أن ألمانيا شهدت ما يقرب من 178 ألف حالة إصابة وأكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وفقا للأرقام التي صدرت من جامعة جونز هوبكنز.

في نفس السياق، ضربت الإصابات العضلية أكثر من لاعب في صفوف الدورى الألمانى بدرجتيه الأولى والثانية بعد استئناف النشاط الكروى بعد توقف طويل. واستُئنف البوندسليجا يوم السبت الماضى عقب توقف النشاط الكروى في ألمانيا منذ ما يقرب إلى الشهرين، وتحديدا في مارس الماضى بسبب فيروس كورونا.

وفى تقرير نشرته صحيفة الماركا الأسبانية، تم رصد 14 إصابة عضلية في صفوف أندية الدورى الألمانى بدرجتيه الأولى والثانية.

وأصيب 12 لاعبا ضمن صفوف الدورى الألمانى الدرجة الأولى «بوندسليجا»، بينما كان هناك إصابتان في صفوف الدرجة الثانية «بوندسليجا 2».

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وكان بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الأكثر تضررًا، حيث أصيب لاعبان في كل فريق، وهما جيوفانى رينا وثورجان هازارد في صفوف أسود فاستيفاليا، بينما أصيب سيباستيان رودى وإخلاس بيبو بفريق هوفنهايم.

وعاد الدورى الألمانى أيام السبت والأحد والإثنين الماضيين، حيث لُعبت مباريات الجولة الـ26، وكان أبرزهم مواجهة دورتموند وشالكه التي فاز بها الأول بنتيجة 4-0.