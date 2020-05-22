شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريتيني» يرفض دعم اللاعبين الأقل تصنيفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر الإيطالى ماتيو بيريتينى، المصنف الثامن بين لاعبى التنس المحترفين، أنه ليس على اللاعبين مساعدة زملائهم ماليا، بل تساعدهم الكيانات التي تحكم اللعبة والاتحاد الدولى ورابطتا اللاعبين واللاعبات.

وابتعد «بيريتينى» بذلك عن الخطوط المحددة في برنامج الدعم، الذي بدأه مجلس رابطة اللاعبين المحترفين، مع الصربى نوفاك ديوكوفيتش والإسبانى رافائيل نادال والسويسرى روجر فيدرر.

وقد انضم إلى البرنامج لاحقا اتحاد لاعبات التنس المحترفات، والاتحاد الدولى للتنس، والبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وبموجب هذا البرنامج، الذي يقدر بحوالى خمسة ملايين ونصف المليون يورو، للتخفيف من نقص الدخل الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد، سيجرى تخصيص الأموال لدعم اللاعبين، الذين يقعون بين المراكز 100 و500 في التصنيف العالمى، بحيث يحصل كل منهم على حوالى أربعة آلاف يورو.

وقال اللاعب الإيطالى عن ذلك: «فى رأيى، مشروع ديوكوفيتش ونادال رائع، إنه يعنى الكثير للرياضة».

وأضاف: «عندما قرأت المبادرة، أخذت لحظة للتفكير في أولوياتى، ليس لأننى لا أحترم باقى اللاعبين، ولكن لأننى أعتقد أنه لا ينبغى على أي لاعب- في أي نوع من أنواع الرياضة- أن يضع نفسه في موقع لمساعدة لاعب آخر ماليا».

وأوضح: «أعتقد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق مسؤولى اتحادات اللعبة»، مضيفا: «هم من ينظمون البطولات، ونحن اللاعبين ندفع لهم، من خلال الأداء الذي نقدمه في الملاعب.. عليهم أن يعتنوا بنا».

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وأكد «بيريتينى»: «المشكلة الحقيقية أعمق من ذلك، علينا أن نستثمر الأموال بطريقة أخرى لمساعدة اللاعبين الأقل مرتبة.. أنا شخصيا أفضل مساعدة أصحاب قضايا أخرى أكثر تحديدا، ليس الأمر أننى لا أهتم باللاعبين الآخرين في التنس، في رأيى التنس مبنى على الاستثمارات».

وقوبل رأى «بيريتينى» بتفهم من جانب «ديوكوفيتش»، الذي قال: «لا تقلق ماتيو، فالتبرع ليس إلزاميا، إنه شىء يمكنك الموافقة عليه إذا كنت ترغب في ذلك.. إذا كنت تفضل شراء أقنعة لمستشفيات مثل سبالانزانى أو مساعدة الأسر المحتاجة، فأنا أحترمك».