شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مدوية من ريال مدريد لخطف «هالاند» في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، عن إمكانية انتظار ريال مدريد حتى عام 2022 للتعاقد مع النجم النرويجى الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألمانى.

وافتتح هالاند فوز فريقه الكبير على شالكه برباعية نظيفة، ليصبح صاحب أول هدف تشهده الملاعب الأوروبية، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

واتصل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بهانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لدورتموند، بعد المباراة لتهنئته على العرض الناجح لفريقه.

وانضم هالاند إلى دورتموند فى يناير الماضى، قادمًا من ريد بول سالزبورج، ونجح فى تسجيل 13 هدفًا فى أول 12 مباراة بقميص أسود الفيستيفاليا.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند لديه بند فى عقده يسمح له بمغادرة دورتموند مقابل 75 مليون يورو، إلا أن هذا الشرط لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.

ولا يعبر هذا الرقم عن القيمة الحقيقية لهالاند كواحد من أفضل المهاجمين فى أوروبا فى التوقيت الحالى، لذلك قد يفكر دورتموند فى بيعه بنهاية الموسم المقبل، لتحقيق استفادة مادية أكبر.

وكان الإيطالى مينو رايولا، وكيل هالاند، قد ادعى فى وقتٍ سابق رغبته فى اصطحاب أحد لاعبيه إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكنه قال أيضًا إنه يرى هالاند فى ألمانيا لموسم واحد آخر على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى يحافظ فيه بيريز على علاقته الطيبة مع فاتسكه، فإن صداقة هالاند مع مواطنه مارتن أوديجارد، لاعب الريال المعار إلى ريال سوسيداد، قد تدفعه نحو ريال مدريد.

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ومن المتوقع أن يبقى أوديجارد مع سوسيداد لموسم آخر، قبل العودة إلى برنابيو، وبحلول ذلك الوقت، قد يكون دورتموند جاهزًا للتفاوض.

ومن المعروف أن الهدف الرئيسى لريال مدريد فى صيف 2021، هو الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، وإذا نجح الريال فى حسم الصفقة فى هذا التوقيت، لن يمانع الانتظار لموسم آخر فى ضم هالاند.