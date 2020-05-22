شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعلن تمديد عقد «جيرو» لمدة موسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تمديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو لمدة موسم، ليستمر مع الفريق حتى موسم 2020-2021.

وكان عقد جيرو مع تشيلسى ينتهى خلال الصيف المقبل، وارتبط اسمه بالرحيل إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، إلا أن البلوز قرروا تفعيل بند العام الإضافى في عقد المهاجم الفرنسى. وقال جيرو، في تصريحات للموقع الرسمى بعد تمديد عقده: «يسعدنى مواصلة رحلتى ومغامرتى في تشيلسى، لا أستطيع الانتظار للعودة إلى اللعب والاستمتاع بكرة القدم مع زملائى في الفريق».

واختتم: «أتطلع إلى ارتداء قميص تشيلسى مرة أخرى بعد التوقف الطويل بسبب وباء فيروس كورونا، وأتمنى أن يحدث ذلك أمام جماهيرنا مع رؤية ملعب ستامفورد بريدج ممتلئا مجدداً، إذا كان ذلك آمناً».

يذكر أن جيرو انتقل لصفوف تشيلسى في عام 2018، وشارك في إجمالى 76 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 21 هدفًا وصنع 13 أخرى.