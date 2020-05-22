شكرا لقرائتكم خبر عن «بيانيتش» يوجه صفعة مدوية لسان جيرمان بسبب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخفق نادي باريس سان جيرمان في مجابهة برشلونة في سوق الانتقالات من جديد، في ظل التنافس القائم بين الفريقين على صفقات الموسم المقبل.

ودخل اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش دائرة اهتمام الناديين في الفترة الأخيرة، إلا أن خطوة النادى الفرنسى جاءت متأخرة هذه المرة.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن بيانيتش أبلغ مسؤولى باريس سان جيرمان، أحدث المهتمين بضمه، أن النادى الوحيد الذي يريد الانتقال إليه هذا الصيف هو برشلونة.

وأكد بيانيتش في حديثه مع البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى لباريس، أنه غير متحمس للعب في سان جيرمان.

وبات برشلونة ويوفنتوس على أعتاب إتمام صفقة تبادلية تقضى بانتقال بيانيتش إلى برشلونة، مقابل انتقال لاعب من الأخير إلى البيانكونيرى، لم يتم تحديده حتى الآن.

ويتمسك برشلونة بالحصول على خدمات بيانيتش هذا الصيف، في الوقت الذي يريد فيه يوفنتوس ضم آرثر ميلو، إلا أن الأخير لا يرغب في مغادرة برشلونة.

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