شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي يغيب عن تدريبات تشيلسي بسبب الخوف من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزى، غاب عن تدريبات البلوز بسبب تخوفه من فيروس كورونا المستجد.

وكان نادى تشيلسى استأنف تدريباته يوم الثلاثاء الماضى حيث شهد المران تواجد كانتى إلا أنه لم يظهر في مران الأربعاء الماضى. وكشفت الصحيفة أن المدير الفنى لتشيلسى فرانك لامبارد منح اللاعب إجازة، موضحة أن مصير كانتى من العودة للتدريبات، أصبح غير محدد في ظل تخوف اللاعب من فيروس كورونا.

كانت الحكومة البريطانية أعطت الموافقة على السماح لعودة المباريات من جديد بداية من يونيو المقبل بعد توقف دام لمدة شهرين.

في المقابل، وافقت أندية الدورى الإنجليزى على العودة للتدريبات من جديد تمهيدًا لاستئناف الدورى في منتصف يونيو المقبل.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يمتلك مباراة مؤجلة أمام أرسنال.

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