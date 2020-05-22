شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يقترب من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن السنغالى ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، يتفوق على الفرنسي كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان فى سباق الانضمام إلى ريال مدريد الإسبانى.

وارتبط الثنائى بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل رغبة الفرنسى زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكى فى دعم الخط الهجومى.

وقالت الصحيفة إن مانى بات الهدف الأقرب لريال مدريد الصيف المقبل، مضيفة أن النادى الإسبانى محبط بشأن مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لضم مبابى، بينما يعد انتقال مانى إلى برنابيو أسهل من الشاب الفرنسى.

وانتقل مانى إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزى، ونجح اللاعب السنغالى فى التتويج مع فريقه ببطولة دورى أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.