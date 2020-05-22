شكرا لقرائتكم خبر عن نادال».. ملك الرمال وقاهر أصحاب اليد اليسرى في التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فيما يبتعد رافائيل نادال كثيرا عن منافسيه التقليديين، السويسري روجر فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، في قائمة أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمى لمحترفى التنس، يمتلك الإسبانى عددا من أوجه التفوق على منافسيه، بل وعلى أساطير اللعبة عبر تاريخ التنس منذ بداية العصر المفتوح.

ولا يقتصر الأمر على كونه الملك المتوج على عرش الملاعب الرملية في عالم التنس، ولكنه صاحب أفضل أداء في المواجهات أمام اللاعبين الذين يلعبون باليد اليسرى خلال البطولات التي أقيمت في العصر المفتوح.

وكشفت الرابطة العالمية لمحترفى التنس، على موقعها الإلكترونى، أن نادال «الأعسر» يتفوق على الجميع من حيث نسبة النجاح في المباريات أمام اللاعبين «العسر» ليصبح أسطورة أيضا في هذا المجال.

تبلغ نسبة نجاح نادال أمام اللاعبين خلال العصر المفتوح بشكل عام 83.2%، مقابل 83% للصربى ديوكوفيتش، و82.7% للسويدى الأسطورة بيورن بورج، و82.1% لفيدرر، و81.8% لجيمى كونور.

ولكن نسبة النجاح والتفوق تزيد لنادال في مواجهة اللاعبين العسر، حيث تبلغ في العصر المفتوح بشكل عام87.4%، مقابل 84.1% للأمريكى السابق بيت سامبراس، و81.1% للأمريكى السابق آندى روديك.

ويحظى نادال، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ34 بعد أسبوعين فقط، بمسيرة رياضية حافلة حقق خلالها العديد من الأرقام القياسية والانتصارات المثيرة. ولكن أبرز الإنجازات التي تزين مسيرة نادال تنبع من فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 12 مرة سابقة (رقم قياسى)، ما جعله الملك المتوج على عرش الملاعب الرملية.

ويتفوق نادال بفارق كبير على باقى منافسيه، وكذلك على باقى أساطير اللعبة في الإنجازات على الملاعب الرملية من حيث عدد الألقاب التي فاز بها على هذا النوع من الملاعب.

وخلال مسيرته الرياضية حتى الآن، أحرز نادال 85 لقبا في مختلف البطولات التي خاضها ليكون في المرتبة الرابعة بين أكثر اللاعبين إحرازا للألقاب خلال عصر التنس المفتوح، علما بأن 59 من هذه الألقاب جاءت على الملاعب الرملية.

ويتصدر نادال قائمة أكثر اللاعبين فوزا بالبطولات على الملاعب الرملية عبر التاريخ (فى العصر المفتوح)، وذلك برصيد 59 لقبا بفارق عشرة ألقاب عن اللاعب الأرجنتينى السابق جييرمو فيلاس.

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ولا يقترب من نادال في هذه القائمة أي لاعب ممن ينشطون حتى الآن في ملاعب التنس، كما يستطيع تمديد تفوقه في هذا مع استئناف نشاط اللعبة بعد فترة التوقف الحالية بسبب أزمة تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وتحظى الملاعب الرملية في رولان جاروس بنصيب الأسد من ألقاب نادال في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، حيث توج بلقب البطولة 12 مرة سابقة، كان أحدثها في العام الماضى مقابل لقب واحد في أستراليا المفتوحة، ولقبين في إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، وأربعة ألقاب في أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

ويحتل نادال المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين فوزا بالمباريات على الملاعب الرملية في العصر المفتوح، وذلك برصيد 436 مباراة، ولا يتفوق عليه سوى اللاعبين السابقين الأرجنتينى فيلاس (679 مباراة) والإسبانى مانويل أورانتيس (538 مباراة)، فيما لا يقترب منه أي لاعب ممن ينشطون حاليا في عالم اللعبة.

ورغم هذا، يتصدر نادال قائمة اللاعبين أصحاب أعلى متوسط انتصارات على الملاعب الرملية أيضا بنسبة (91.8%) ولا يقترب منه سوى الأسطورة السويدى بيورن بورج (86.2%).