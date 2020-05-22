شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر إلغاء دوري أبطال آسيا تتخطى 300 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يؤدى إلغاء بطولة دورى أبطال آسيا لكرة القدم 2020 إلى خسائر مادية ضخمة بسبب إمكانية مطالبة الشركات الراعية والناقلة للبطولة بتعويضات مادية تقدر بما يفوق 300 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وأشارت «الاتحاد» إلى أن الاتحاد الآسيوى باع الحقوق وقام بتسويق البطولة، على اعتبار أن عدد مبارياتها يتجاوز 150 مباراة في الموسم، ويشارك فيها أكبر الأندية المحترفة في القارة، بينما فرضت الظروف الصحية الراهنة بسبب فيروس كورونا إيقاف المباريات وعدم الاستقرار على موعد نهائى لاستئناف الموسم.

ونقلت «الاتحاد»، عن مصادر لم تفصح عن هويتها، أن هناك ثلاثة مقترحات جديدة يدرسها الاتحاد الآسيوى، بعد حسم المفاوضات مع الاتحاد الدولى للعبة «فيفا» بشأن موعد مؤجلات تصفيات كأس العالم 2022، التي يطالب الاتحاد الآسيوى بأن تكون بين شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التصفيات في 2021.

ويدرس الاتحاد الآسيوى ثلاثة مقترحات، الأول هو اللعب بنظام البطولة المجمعة لدور المجموعات، ودور الـ16 لدورى الأبطال خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، ولعب دور الثمانية كبطولة مجمعة، وكذلك الأمر بالنسبة لدور ما قبل النهائى بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

أما المقترح الثانى فهو تغيير مواعيد البطولة بما يسمح بعدم ضغط مبارياتها بشكل كبير، ويساعد الدوريات المحلية على أن تستكمل مؤجلاتها أيضا، بلعب دور الثمانية وقبل النهائى بنظام الذهاب والإياب، ولكن في نوفمبر وديسمبر المقبلين، ما يعنى ترحيل موعد النهائى.

والمقترح الثالث، في حالة موافقة «فيفا» على مقترح الاتحاد الآسيوى بلعب مؤجلات تصفيات المونديال في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث يعنى ذلك تقليص عدد مباريات دورى الأبطال منعا لضغط الروزنامة، ولعب المؤجلات لدور المجموعات ودور الـ16 في أول أغسطس المقبل بطريقة الدور الواحد، من دون نظام الذهاب والإياب، والأمر نفسه سيكون في الدورين ربع ونصف النهائى للبطولة، وذلك لاستخدام أقل فترة زمنية في لعب مؤجلات البطولة جميعا، وعدم إرهاق الدوريات المحلية، التي ستكون مضغوطة للغاية، ولاسيما في غرب القارة.

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