شكرا لقرائتكم مجاهد: لم أتدخل لتواجد أمير ابني بجهاز الزمالك.. وانتخابات الأندية بها تزوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف عزمي المجاهد المتحدث الرسمي السابق لاتحاد الكرة أنه غير نادم على دخول المجال السياسي، لاسيما أن البلاد تعرضت لظروف صعبة وكان يجب على الجميع الوقوف بجوارها ودعم البلد ولم يهاجم سوى الخونة المأجورين ضد مصر ، مشيرا إلى أن مواقفه لم تتغير أبداء ومبدأه واحد في معظم الأوقات وكان يحرص على زيارة سيناء بين الحين والآخر لدعم جيش بلده.

قال في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورتس: انتخابات الأندية تشهد عمليات تزوير كما أنه يوجد خيانات في تربيطات انتخابات الأندية، وحققنا نجاحات هي الأكبر في الفترة التي تواجدنا بها في مجلس إدارة الزمالك.

أوضح أنه قادر على دخول الزمالك في أي وقت، وهو كابتن الزمالك وحقق معه إنجازات عندما كان عضو لمجلس الإدارة، ولا يحق لأي موظف أنه يسأله عن تجديد الكارنيه الخاص به، كاشفا أنه بكى حزنا على هدم المبنى الإداري وملعب حلمي زامورا لأنه تاريخ النادي وشهدنا داخلهما العديد من الذكريات.

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أشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عرض عليه تولي رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة ولكنه رفض لرغبته في الابتعاد عن العمل العام الذي يراه أصبح صعبا داخل مصر حالياً، مشددا على أنه كان يدعم الراحل عبد الرحيم محمد في أزمته داخل نادي الزمالك وهو من الأشخاص المخلصينن ومحمد مصطفى رمز للزمالك سواء سمح له بدخول الزمالك ام لا.

أضاف أنه لم يتدخل من أجل تواجد أمير نجله في الجهاز الفني للزمالك وتحدى أن يكون قد حدث ذلك، مؤكدا أنه لم ينتظر العمل في نادي الزمالك، ولكن تحدثوا معه لاستضافته في أحد البرامج ولكنه يعيش في فترة نقاهة، وقناة الزمالك كانت بمثابة حلم لكل الزملكاوية.