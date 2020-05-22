شكرا لقرائتكم بعد صعوبة العودة للأهلى.. ناصر ماهر مطلوب فى تلك الأندية الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية وهي الأنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري ، ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع اللاعب السكندري هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله.

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وتبدو حظوظ ناصر ماهر في العودة للأهلي صعبة للغاية وفقاً لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أعلن أن الأهلي ليس بحاجة لجهود ناصر ماهر حالياً ومن الأفضل إستمرار إعارته لاكتساب مزيداً من الخبرات .

على صعيد متصل ، إستفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل، فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى. ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل ، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحة يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .