الحضرى ينشر فيديو لتصديه تصويبات أحمد الشيخ

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، خلال تصديه لتسديدات أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي، حيث يحرص الحضري على التدريب اليومي على أحد الملاعب الصغيرة والقريبة من منزله للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل توقف النشاط الرياضي في كصر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأظهر الفيديو عجز أحمد الشيخ عن التسجيل في شباك الحضري، وعلق السد العالي على الفيديو قائلاً: خيرها في غيرها يا شيخو.. شد حيلك واكسبني المرة الجاية .. حبيبي الكابتن احمد الشيخ نجم مصر.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

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وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.