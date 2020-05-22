شكرا لقرائتكم الزمالك يُعلّق لافتة نادي القرن ويؤكد: بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادي الزمالك بتعلق لافنة كبيرة على سور النادي بميت عقبة مكتوب عليها عبارة" نادي الزمالك ..نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات" وذلك في محاولة من مسئولو القلعة البيضاء للتأكيد على أحقية ناديهم في لقب نادي القرن الافريقي الذى توّج به النادي الأهلي قبل 20 سنة لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادي الأهلي من اللقب ومنحه للزمالك.

إدارة الزمالك قررت تحريك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة، كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.

وتأتي مطالب الزمالك بالحصول على اللقب في الوقت الذى إحتفل فيه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم بمرور 20 عاما على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن فى أفريقيا والتى تسلمها رئيسه الأسطورى صالح سليم فى حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما توج الفريق بها فى ديسمبر 2000، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن.

وكتب الكاف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم يكون قد مضى 20 عامًا على تتويج الأهلى المصرى ناديًا للقرن.. ذكرى سعيدة ، وجاء والأهلى فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث.