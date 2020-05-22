في يوم احتفال الكاف بالأهلي.. الزمالك يعلن عن نفسه بلافتة ضخمة على سور النادي: «بالإنجازات وليس بالمجاملات.. نادي القرن الحقيقي»

قام مسئولو نادي الزمالك برفع لافتة ضخمة على سور النادي، مكتوب عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

ويحاول مسئولو الزمالك التأكيد على أحقية النادي الأبيض في لقب نادي القرن الإفريقي، وهو اللقب الذي توّج به النادي الأهلي قبل 20 سنة.

ومؤخراً، تم فتح ملف نادي القرن مجدداً بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلي من اللقب ومنحه للزمالك.

وذكرت تقارير صحفية أن الزمالك يسعى للحصول على لقب نادي القرن في إفريقيا استناداً إلى حصول الفريق الأبيض على أكبر عدد من البطولات الإفريقية في القرن الماضي مقارنة بالأهلي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يعتمد بعض البطولات.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، قوله إنه يتم تجهيز ملف شامل من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ملف نادي القرن الأفريقي.

وأضاف منصور: "سوف نخاطب الفيفا للمطالبة باللقب المفقود، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي".

يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل فيه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم، الجمعة، بمرور 20 عاماً على تتويج النادي الأهلي بجائزة نادى القرن فى أفريقيا والتي تسلمها رئيسه الأسطورى صالح سليم فى حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما توج الفريق بها فى ديسمبر 2000.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن، حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتسلم "المايسترو" الجائزة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

وكتب الكاف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم يكون قد مضى 20 عامًا على تتويج الأهلى المصرى ناديًا للقرن.. ذكرى سعيدة."

والأهلى جاء فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغط شديد لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وصالح سليم أسطورة النادي الخالدة، خلال الاحتفال بالذكري 20 لتتويج النادى بلقب بطولة القرن في القارة الإفريقية المقدمة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"تحل اليوم الذكرى الـ20 على تتويجنا بجائزة نادي القرن.. جائزة لا تأتي سوى كل مائة عام .. وعلى عهدنا للمايسترو نمضي من أجل التتويج بلقب القرن الجديد.