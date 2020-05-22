شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض محلية تتنافس لضم ناصر ماهر من الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ناصر ماهر لاعب الأهلى المُعار لسموحة 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية، وهى الإنتاج الحربى والمقاولون العرب والجونة، بجانب سموحة الذى يرغب فى شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التى ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع اللاعب السكندرى هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله.

وتبدو حظوظ ناصر ماهر فى العودة للأهلى صعبة للغاية، وفقاً لرؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أعلن أن الأهلى ليس بحاجة لجهود ناصر ماهر حالياً ومن الأفضل استمرار إعارته لاكتساب مزيد من الخبرات .

على صعيد متصل، استفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل، فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى.

ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحة يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .