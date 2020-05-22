شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يعجز عن هز شباك الحضرى.. والأخير: "شد حيلك واكسبنى مرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، خلال تصديه لتسديدات أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي، حيث يحرص السد العالى على التدريب اليومي على أحد الملاعب الصغيرة والقريبة من منزله للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضي فى مصر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأظهر الفيديو عجز أحمد الشيخ عن التسجيل فى شباك الحضري، وعلق السد العالي على الفيديو قائلاً، "خيرها في غيرها يا شيخو.. شد حيلك واكسبنى المرة الجاية.. حبيبي الكابتن أحمد الشيخ نجم مصر".

عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

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وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.