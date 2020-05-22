شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور عن لافتة الزمالك نادى القرن الحقيقى: "بالبطولات مش بالنقاط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على اللافتة التى وضعها مسئولو القلعة البيضاء على سور النادى وتحمل: "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، ونشر الغندور صور اللافتة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" معلقًا عليها: "بالبطولات مش بالنقاط على الأندية والمنتخبات، لا علشان عيسى حياتو ميزعلش ومش مهم منتخب مصر"، ولم يوضح الغندور المقصود من رسالته.

فى الوقت ذاته، احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم بمرور 20 عاما على تتويج النادى الأهلى بجائزة نادى القرن فى أفريقيا والتى تسلمها رئيسه الأسطورى صالح سليم فى حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما توج الفريق بها فى ديسمبر 2000، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن، وتسلم "المايسترو" الجائزة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

وكتب الكاف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم يكون قد مضى 20 عامًا على تتويج الأهلى المصرى ناديًا للقرن.. ذكرى سعيدة."

والأهلى جاء فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغط شديد لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.

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ورغم مرور 20 عاماً على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن لا يزال الزمالك يرفض الاعتراف، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير ويستعد لتقديم شكوى رسمية فى المحكمة الرياضية للتشكيك فى أحقية المارد الأحمر فى التتويج باللقب .

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.