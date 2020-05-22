شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر اقامة انتخابات لإنشاء رابطة للقسم الثاني والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند فى لائحة النظام الاساسى الجبلاية بتأسيس روابط للقسم الأول وأخرى للقسم الثانى ورابطة للقسم الثالث بداية من الموسم المقبل، وأن يكون تشكيل الروابط فى الأقسام الثلاثة بالانتخاب. وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه سيتم الانتخاب للقسم الأول والثانى من بين الأندية، بينما القسم الثالث سيتم إقامة الانتخاب حسب المناطق، خاصة أن القسم الثالث يضم عددا كبيرا من الأندية، بمعنى أن يكون لكل منطقة ممثل لها فى رابطة الأندية.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إلغاء بطولة القسم الثانى والثالث للموسم الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء فقط بمباريات الدورى الممتاز المرجح استئنافه فى منتصف شهر يوليو المقبل، بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بإمكانية استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل.

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جاء رفض مقترح إلغاء دورى القسم الثانى من قبل مسئولو اتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص و إكتمال مسابقة الدورى بالشروط الخاصة بالصعود و الهبوط إلى جانب أن مسابقة القسم الثانى متبقى بها 5 جولات فقط ونفس الأمر للقسم الثالث الذى يتبقى به 3 أو 4 جولات، عكس الدورى الممتاز المتبقى به 17 جولة.

فى سياق مغاير شهد حفل الإفطار أمس الخميس الذى جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى و هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدورى وعودته للاستئناف الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة فى جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدورى والشروط الطبية التى ستكون على كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أى أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد على أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021 عقب اوليمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل.