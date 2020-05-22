شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات بعد ملحمة الاختيار: "عمرك ماهتبقى منسى أنت وشهداء الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، مع أحداث مسلسل الاختيار الذى يجسد قصة حياة الشهيد الراحل أحمد صابر المنسى، ونشر الشحات عبر حسابه على تويتر جانبا من أحداث المسلسل وعلق قائلا، "منسى بس عمرك ماهتبقى منسى.. رحم الله عليك وعلى كل شهداء الوطن.. هنموت رجالة". وأحدثت الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، صدى واسعا بين الشعب المصرى بجميع أطيافه، حيث تزينت حساباتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى بأبطال وشهداء ملحمة البرث بقيادة العقيد أركان حرب أحمد منسى، وكان من بينهم أيضا نجوم الرياضة والكرة فى مصر.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

ففى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

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