شكرا لقرائتكم خبر عن مطاريد الأهلي والزمالك طوق نجاة لأندية الدوري فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق سباق الميركاتو الصيفى مبكراً، ورغم توقف النشاط الرياضى والموسم الكروى بشكل مؤقت، إلا أن معركة الصفقات ازدات سخونة وإثارة سواء بين الأهلى والزمالك، أو غيرها من أندية الدورى، الذين يترقبون موقف نجوم الدكة فى القطبين، وينظرون إليهم كطوق نجاة من أجل تدعيم صفوفهم بصفقات قوية وتنظر إلى الصيد الثمين من مطاريد القطبين الذين لم يحصلوا على فرصة فى المشاركة، وسيكونوا مستعدين للقتال مع أى فريق أخر من أجل استعادة بريقهم ومكانتهم بين نجوم الدورى والعودة مجدداً إلى فرقهم بعد إثبات دارتهم بالحصول على فرصة.

كريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، هم أقرب المرشحين للرحيل عن القلعة البيضاء بعد ضعف مشاركتهم مع الفريق فى النصف الأول من الدورى ومنذ انضمامه إلى نادى الزمالك فى الميركاتو الصيفى الماضي، لم يشارك محمد عبد السلام سوى فى 9 مباريات بمعدل دقائق لعب 485 دقيقة لم يصنع أو يسجل خلالهم أى أهداف.

أما كريم بامبو فشارك مع الزمالك في 7 مباريات فقط خلال الموسم الجاري بمعدل دقائق لعب 260 دقيقة وسجل هدفاً واحداً، بينما لم يشارك محمد عنتر خلال الموسم الجاري سوى في 3 لقاءات فقط مع الفريق الأبيض، بمعدل 93 دقيقة.

كما تلقى عمر السعيد عرضا من وادى دجلة بالعودة لصفوفه مرة أخرى، وكذلك عرضين من المقاولون العرب والإسماعيلي، بينما يرغب مسئولو الإسماعيلى فى التعاقد مع كريم بامبو وعودته مرة أخرى للدراويش عقب تألقه فى الإسماعيلى منذ رحيله عن الأهلي، فيما يسعى مسئولو الاتحاد السكندرى وإنبى للتعاقد مع محمد عنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتظر مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية لمناقشتها.

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وعلى الجانب الآخر وفي القلعة الحمراء، ظهر اهتمام من جانب المقاولون العرب بضم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة، في الوقت الذي أبدى فيه سموحة اهتمامه بالإبقاء على صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر المعار إلى النادي السكندري، بينما ينتظر صالح جمعة وصول أي عرض خلال الفترة المقبلة للهروب من تعنت رينية فايلر ضد اللاعب بعدما أعلن المدرب السويسري أنه يتمنى لصالح التوفيق في أي نادي آخر بعد خروجه من حساباته الفنية، ومازال موقف حسام عاشور قائد القلعة الحمراء غامضاً في ظل عدم تجديد الأهلي لتعاقده مع اللاعب وعدم اعلان عاشور لاعتزاله.