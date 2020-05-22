شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل اقترب رمضان صبحي من العودة لأوروبا عقب انتهاء إعارته للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثيرون فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران النادى الأهلى على وجه الخصوص، بشأن مصير رمضان صبحى الذى تنتهى إعارته للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، وسيكون وقتها من حق نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، ونطرح فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بمستقبل رمضان صبحى وحقيقة العروض التى ارتبط اسمه بها خلال الفترة الماضية وإلى تفاصيل قضية رمضان صبحى من خلال التساؤلات والاستفسارات التالية:

س: ما حقيقة العروض التى تلقاها رمضان صبحى مؤخراً من أندية أوروبية؟

ج: حسب تأكيدات نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، فإن الأخير لم يتلق عروضاً من أى نادٍ أوروبى أو خليجى كما تردد مؤخراً.

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س: ماذا عن موقف رمضان صبحى من الحديث عن العروض الخارجية؟

ج: رمضان صبحى يترقب مصير العروض التى تحدثت عنها بعض التقارير الإعلامية الأجنبية برغبة عدة أندية أوروبية فى ضمّه، وفى مقدمتها فيورنتينا الإيطالى وبشكتاش التركى وغيرها من العروض التى أكدت تقارير أنها بصدد وضوح الرؤية بشأن استكمال النشاط الرياضى من أجل تقديم عرض رسمى لنادى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحى الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية الموسم الجارى.

س: وماذا عن موقف الأهلى من هذه العروض التى ستنافسه حال رغبته فى شراء اللاعب نهائياً؟

ج: الأهلى يترقب هو الآخر عودة النشاط الرياضى من أجل التقدم بعرض رسمى لشراء اللاعب من هيدرسفيلد، وفى هذا الشأن استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مسئولى النادى عن مصير رمضان صبحى، وتحدث المدرب السويسرى مع مسئولى القلعة الحمراء عن موقف اللاعب الذى يُعد من أهم نجوم القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الموسم أوشك على الانتهاء، سواء استكماله أو إلغائه، على خلفية "جائحة" كورونا، ويرغب فايلر فى معرفة مصير رمضان صبحى لأن رحيل اللاعب سيؤثر بالطبع فى مصير صفقات أخرى يرغب الأهلى فى إتمامها .

س: هل هناك جديد بخصوص سعر رمضان صبحي؟

ج: بالتأكيد سعر رمضان صبحى سيتأثر بأزمة كورونا، وهو ما ظهر فى قرار هيدرسفيلد بتخفيض سعر اللاعب من 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى خمسة ملايين بسبب تأثر أسعار اللاعبين فى العالم كله بأزمة "كورونا" وهو ما يُعنى إمكانية حسم الصفقة للأهلى الصيف المقبل.