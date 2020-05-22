شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني: إيهاب جلال أفضل مدير فني تدربت معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الغنى، مدافع نادى الزمالك، أن إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة حالياً هو أفضل مدرب وطنى تدرب معه، واستغل عبد الغنى فرصة توقف النشاط الرياضى فى مصر والذى بدأ فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، فى الإجابة على تساؤلات الجماهير، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، كنوع من التسلية فى قضاء الوقت، كما يحرص عبد الغنى على خوض التدريبات اليومية فى منزله، وفقاً للخطة التى وضعها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال فترة التوقف، للحفاظ على لياقة اللاعبين، ليكونوا جاهزين للمشاركة فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى أى وقت.

وجاء رد عبد الغني على أسئلة الجماهير كالتالي:

أحسن مدرب مصري تدربت معاه؟

إيهاب جلال.

اتكلم عن عبد الله جمعة؟

ده قلبي ده.

بتحب تلعب مع الونش ولا محمود علاء؟

هما اللي بيحبوا يلعبوا معايا.



محمد عبد الغني 2



محمد عبد الغني 3

Advertisements



محمد عبد الغني 4



محمد عبد الغني 5



محمد عبد الغني

من جانبها، حذرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك لاعبى الفريق من العروض الوهمية التى تداولتها التقارير المختلفة خلال الفترة الماضية، وشددت إدارة الكرة بالنادى الأبيض حول عدم وصول أى عروض رسمية خارجية لنجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

فيما حددت بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسب للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله.

وتأتى تلك الاشتراطات من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على حقوق النادى فى مختلف اللاعبين لوضع تلك الاشتراطات أمامهم قبل استقدام أى لاعب لعرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، لذا قامت إدارة الكرة بالنادى الأبيض بوضع هذه الاشتراطات أمام أى لاعب قبل بداية الميركاتو الصيفى المُقبل.

وأوضحت إدارة الكرة بنادى الزمالك أنه حتى اللحظة الجارية لم يصل عرض رسمى لأى لاعب بالفريق، وإن كل ما يدور مجرد أحاديث شفهية لوسطاء، لذا يسعى مسئولو الأبيض للتركيز خلال الفترة المقبلة على التحديات التى تنتظر الفريق فى حال استئناف النشاط الرياضى المتوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى.