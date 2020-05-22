شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتبر "CITY CLUB" أول أندية "سمارت" فى مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نقلة جديدة لأول مرة فى مصر، نفذت أندية CITY CLUB مسمى الأندية الذكية " SMART CLUB"، حيث إنها أول أندية تستخدم التكنولوجيا الحديثة فى مختلف المجالات والخدمات، وتضم أحدث المنشآت الرياضية وأفضلها وجميع الخدمات التى تجعل من النادى قبلة لجميع أفراد الأسرة وبمختلف أعمارهم.

وتحتوى أندية CITY CLUB على مبنى اجتماعى فخم بحفلات بيانو أسبوعية، ومنتجع صحى وحمام سباحة مغطى للسيدات طوال السنة ويحتوى على جيم وسونا وزومبا وكوافير (الحرملك)، وملعب تنس وحمامات سباحة مدفئة (حمام اوليمبى- 2حمام سباحة عائلى- حمام سباحة للأطفال )، وملعب كرة قدم فوق القانونى يتميز بإدارة فريق مصر المقاصة.

كما تضم أندية CITY CLUB تراك وملاعب إسكواش بإداره كابتن رامى عاشور بطل العالم فى الاسكواش و2 ملاعب كرة سلة ترتان، و 2 ملاعب كرة يد ترتان، وملاكمة، و صالة جمباز وباليه وصالة كونغ فو وكارتيه، وغرفة موسيقى ورسم، وتحفيظ قران، كما يوجد 2 منطقة ألعاب للأطفال.

ولأول مرة خصصت أندية CITY CLUB أكاديميات لمختلف الألعاب وليس فقط فى كرة القدم، فهناك أكاديمات فى لعبة كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والتنس والسباحة والفنون القتالية، يقود هذه الأكاديميات مدربين عالميين متخصصين، بالإضافة إلى استراتيجيات التدريب المعتمدة من الاتحادات الدولية.

وعلى المستوى الخدمى والاجتماعى، يتواجد فى أندية CITY CLUB كل خدمات السجل المدنى وخدمات التسجيل العقارى ومكتب للاستثمارات.

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وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.