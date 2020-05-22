فيدال يوضح موقفه من الرحيل عن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - برشلونة- (د ب أ):

أوضح أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه يعتقد أن لديه مستقبل مع بطل الدوري الإسباني.

وقال فيدال، للصحفي ماريو فيلاسكو، في حوار مباشر عبر تطبيق انستجرام اليوم الجمعة "سعيد للغاية ومرتاح في برشلونة وبالطبع أريد البقاء هنا".

وأضاف :"أشعر أنني بحالة أفضل عن أي وقت مضى. هذه مجموعة جيدة ولدي أصدقاء رائعين في غرفة خلع الملابس".

وبلغ فيدال، لاعب ليفركوزن ويوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، عامه الـ33 اليوم الجمعة وكان محور التكهنات في سوق الانتقالات، حيث ينوي برشلونة بيع لاعبين من أجل المساعدة في تمويل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

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ولكن فيدال، الموجود في النادي منذ 2018، يريد البقاء، وقال :" بدنيا أشعر أنني في أفضل حال. لم يسبق أن كان لدي الوقت لأعد نفسي مثل الوقت الذي كان متاحا أمامي في الأسابيع الماضية.

وقال :"لدينا خطة (تدريبات) خاصة ستساعدني لإطالة مسيرتي لأطول فترة ممكنة. نحن نتصدر الدوري ولدينا فرصة كبيرة للعبور في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف :" مازال يتبقى شهرين من كرة القدم وفي تلك الفترة يجب أن نقدم كل ما عندنا".

يذكر أن الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا موقوفين حاليا بسبب وباء فيروس كورونا.