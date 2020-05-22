بالصور.. الزمالك يعلق لافتة "نادي القرن الحقيقي" على أسواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
وضع نادي الزمالك لافتة على أسواره تصدرها عنوان "نادي القرن الحقيقي"، وذلك بمقر النادي بمنطقة ميت عقبة.
وتضمنت اللافتة شعار الكاف إلى جانب شعار نادي الزمالك، بالإضافة إلى عبارة:" نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس المحسوبية والمجاملات".
وأشار الإعلامي خالد الغندور بالأمس عبر قناة الزمالك، أن القلعة البيضاء ستحتفل الأيام المقبلة بلقب "نادي القرن" ، وأن إدارة النادي لن تفرط في حقها بخصوص هذا اللقب الذي توج به الأهلي عام 2001.
وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات سابقة أنه سيتم تجهيز ملف شامل من أجل إرساله إلى الفيفا بشأن قضية نادي القرن الأفريقي.
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