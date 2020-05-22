كاف يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بنادي القرن في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بذكرى تتويج الأهلي بنادي القرن في إفريقيا.

ونشر كاف فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لأجمل لحظات الأهلي في البطولات الإفريقية ولحظة استلام صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي، جائزة نادي القرن الإفريقي في جوهانسبرج.

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وعلق كاف على الفيديو قائلا: "اليوم يكون قد مضى 20 عامًا على تتويج الأهلي المصري ناديًا للقرن.. ذكرى سعيدة".

وتصدر الأهلي تصنيف نادي القرن الـ20 وقتها بـ40 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وجاء أشانتي كوتوكو الغاني ثالثا وكانون ياوندي الكاميروني رابعا برصيد 34 نقطة لكل منهما.

يُذكر أن الجائزة أثارت لغطا شديدا حتى الآن رغم مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بها، حيث يؤكد الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للأحمر، وتوجهت إدارة الأبيض إلى المحكمة الرياضية الدولية لحفظ حقوق النادي.