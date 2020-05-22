رياضة | أول تعليق من خالد الغندور على لافتة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من خالد الغندور على لافتة "الزمالك نادي القرن الحقيقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق على اللافتة الكبيرة التي قام مجلس إدارة النادي الأبيض بوضعها على أسوار القلعة البيضاء والتي حملت عبارة الزمالك بطل القرن الحقيقي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بالبطولات مش بالنقاط علي الأندية و المنتخبات لا عشان عبسي حياتو ما يزعلش و مش مهم منتخب مصر.

وقد قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضع لافتة كبيرة على أسوار النادي مكتوب عليها : نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات.

Advertisements

وقد أعلن منصور في وقت سابق عن قيام نادي الزمالك بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشأن الحصول على لقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا بعد حصوله على ٩ بطولات قارية اكبر من أي فريق آخر.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.