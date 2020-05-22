رياضة | محمد سمير يخضع لعملية جراحية .. ونجم الأهلي يشكر إدارة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد سمير يخضع لعملية جراحية .. ونجم الأهلي يشكر إدارة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع محمد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لعملية جراحة في ذراعه، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، مستغلا فترة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبها وجهت أسرة محمد سمير الشكر إلى إدارة نادي طلائع الجيش على سرعة الاستجابة، والاهتمام بالحالة الطبية للاعب الواعد، فقد كانت حريصة على خضوع اللاعب للعملية الجراحية في أفضل المستشفيات وتحت إشراف جهاز طبي على أعلى مستوى.

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ومن جانبه قال سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي وشقيق محمد سمير إن إدارة نادي طلائع الجيش ورئيس مجلس إدارتها تابعوا حالة اللاعب بشكل مستمر وكانت حريصة على دعمه بكافة الأشكال، وهذا ليس بالجديد على الإدارة المحترمة لنادي طلائع الجيش.

وشدد على أنه تواجد بجوار شقيقه الأصغر طوال الفترة الماضية في المستشفى ولمس مدى الحب والاهتمام من مجلس إدارة النادي والعقيد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، فلم يبخل طلائع الجيش بأي دعم على شقيقة لذلك فقد كان حريصا على تقديم الشكر والإعراب عن كامل سعادته وتقديره لتواجد شقيقه في نادي قوي إداريا وفنيا مثل طلائع الجيش.

وأشاد نجم دفاع النادي الأهلي بطريقة التعامل من الإدارة والجهاز الفني ومتابعة تفاصيل حالة محمد سمير كل يوم، مؤكدا أن ذلك يؤثر معنويا بشكل إيجابي على اللاعب الذي وجه شكره أيضا إلى رئيس مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري والطبي.