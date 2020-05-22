رياضة | والداي رفضا انتقالي للأهلي.. نجم جنوب إفريقيا يكشف كواليس عرض الأحمر لضمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر والداي رفضا انتقالي للأهلي.. نجم جنوب إفريقيا يكشف كواليس عرض الأحمر لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ليبوهانج موكوينا نجم فريق سوالوز الجنوب إفريقي، عن مفاوضات الأهلي المصري لضمه في بداية مسيرته الكروية.

واستعاد موكوينا ذكرياته والعروض التي تلقاها خلال مسيرته الرياضية والتي لم يُكتب لها التحقق على أرض الواقع.

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وقال موكوينا في تصريحات عبر موقع "هيرالد لايف" الجنوب إفريقي: "عندما كنت لاعبًا مع جنوب إفريقيا في سن السابعة عشر، كان من المفترض أن أوقع مع الأهلي، أعتقد أنهم عرضوا نقودًا جيدة بالنسبة لي للمجيء في ذلك الوقت".

وتابع نجم جنوب إفريقيا السابق، الأهلي كان يخطط للتوقيع معي لكن والديً رفضا ذلك لأنهما أرادا أن أنمو قليلاً وأن أكمل دراستي، وحصلت في وقت لاحق على عرض للذهاب إلى بنفيكا في البرتغال ولكني تركت المحادثات لإدارة أورلاندو بايرتس ولم يحدث شيء.