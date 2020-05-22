رياضة | خماسيات وسداسيات في أبرز الانتصارات التاريخية للأهلي والزمالك على الأندية الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خماسيات وسداسيات في أبرز الانتصارات التاريخية للأهلي والزمالك على الأندية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مدار تاريخهما الطويل العديد من المواجهات الودية ضد الأندية الأوروبية، والتي شهدت إنتصارات مدوية للناديين الكبيرين على عمالقة القارة العجوز، وهي الانتصارات التي ستبقي خالدة في أذهان عشاق وجماهير الساحرة المستديرة بمصر أبد الدهر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أشهر انتصارات الأهلي والزمالك على الأندية الأوروبية:-

- الزمالك 6 – 0 سكوتش هورس الاسكتلندي:

من أوائل المباريات للزمالك أمام أندية أوروبا كانت ضد فريق سكوتش هورس الاسكتلندي عام 1916، وحقق الفريق الأبيض فوزا كاسحا بنتيجة 6 / 0.

- الزمالك 3 – 0 السترز الإنجليزي:

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على فريق السترز الإنجليزي بثلاثية نظيفة في مباراة جمعتهما في 11 نوفمبر لعام 1922، سجل الأهداف جمال عثمان، وعلي رياض، ومحمد جابر.

- الزمالك 5 – 0 هاويترز الإنجليزي:

الزمالك كان على موعد مع انتصار كاسح على فريق هاويترز الإنجليزي عام 1925 بسداسية نظيفة.

- الزمالك 4 – 1 وندرز الإنجليزي:

استمر تفوق الزمالك في مبارياته ضد الأندية الأوروبية عام 1925 وتغلب على فريق وندرز بنتيجة 4 / 1.

- الزمالك 2 – 1 منتخب المجر:

تغلب فريق الزمالك على منتخب المجر بنتيجة 2 / 1 عام 1929.

- الزمالك 2 – 0 فيينا النمساوي:

واصل فريق الزمالك تفوقه ضد الأندية الأوروبية وتغلب على فريق فيينا النمساوي 2 – 0 عام 1954.

- الزمالك 3 – 2 دينامو زغرب:

فاز فريق الزمالك على نظيره دينامو زغرب بنتيجة 3 – 2 في مباراة جمعت الفريقين عام 1955.

- الزمالك 3 – 2 أودا التشيكي:

في عام 1957 تغلب فريق الزمالك على نظيره أودا التشيكي بنتيجة 3 – 2

- الزمالك 5 – 2 فورتونا دوسولدف الألماني:

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اكتسح فريق الزمالك نظيره دوسولدف الألماني بنتيجة 5 – 2 في مباراة جمعتهما عام 1958.

- الأهلي 3 – 0 ريد بلجراد:

من الانتصارات المدوية لفريق الأهلي على الأندية الأوروبية، فوزه على فريق ريد بلجراد الصربي بنتيجة 3 – 0 عام 1959.

- الأهلي 3 – 2 بنفيكا البرتغالي:

فاز فريق الأهلي على نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3 – 2 عام 1962، سجل الأهداف طه إسماعيل "هدفين"، وبدوي عبد الفتاح.

- الزمالك 5 – 1 وست هام يونايتد:

تغلب فريق الزمالك على نظيره وست هام يونايتد الإنجليزي عام 1966، بنتيجة 5 – 1 ، سجل الأهداف وقتها حمادة إمام "هاتريك"، و طه بصري، وعبد الكريم الجوهري.

- الزمالك 3 – 2 بايرن ميونيخ:

فاز الزمالك على عملاق ألمانيا فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 3- 2 عام 1966.

- الأهلي 3 – 1 فيينا النمساوي:

فاز الأهلي على فريق فيينا النمساوي بنتيجة 3 – 1 في مباراة جمعتهما عام 1976، سجل الأهداف مصطفي عبده "هدفين"، ومحمود الخطيب.

- الأهلي 2 – 1 بايرن ميونيخ:

فاز فريق الأهلي على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2- 1 في مباراة جمعتهما عام 1977، سجل الأهداف، محمود الخطيب، وشريف عبد المنعم.

- الأهلي 3 – 0 ستيوا بوخارست:

فاز فريق الأهلي على نظيره ستيوا بوخارست بنتيجة 3 – 0 في مباراة جمعتهما عام 1986.

- الأهلي 1 – 0 ريال مدريد:

فاز فريق الأهلي على ريال مدريد بكامل نجومه بهدف دون رد عام 2001، سجله اللاعب النيجيري صنداي، في مباراة بين نادي القرن الإفريقي والأوروبي.

- الأهلي 2 – 1 روما:

تغلب فريق الأهلي على نظيره روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف في مباراة جمعت الفريقين عام 2002، سجل الهدفين، إبراهيم سعيد، وإيفيلينو.

- الزمالك 2 – 1 لاتسيو:

فاز فريق الزمالك على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2 – 1 في مباراة جمعتهما عام 2003، سجل الأهداف، طارق السيد، وجمال حمزة.