اخبار الرياضه

رياضة | البجيرمي يشكر وزير الرياضة لتجديد الثقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البجيرمي يشكر وزير لتجديد الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف البجيرمي مدير  مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تجديد الثقة له بوجوده في مديرية الشباب بالقاهرة.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي قرارا اول امس بالتجديد للبجيرمي لمدة عاما مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وجاء قرار التجديد للبجيرمي بعد الانجازات العديدة التي حققها منذه تعينه مديرا للمديرية في عهد الدكتور أشرف صبحي وتحديدا في يونيه 2018.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا