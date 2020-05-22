رياضة | البجيرمي يشكر وزير الرياضة لتجديد الثقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البجيرمي يشكر وزير الرياضة لتجديد الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف البجيرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تجديد الثقة له بوجوده في مديرية الشباب بالقاهرة. وأصدر الدكتور أشرف صبحي قرارا اول امس بالتجديد للبجيرمي لمدة عاما مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. وجاء قرار التجديد للبجيرمي بعد الانجازات العديدة التي حققها منذه تعينه مديرا للمديرية في عهد الدكتور أشرف صبحي وتحديدا في يونيه 2018.

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