رياضة | بعد اقترابه من برشلونة.. أرقام لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من برشلونة.. أرقام لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال إلي نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليدافع عن ألوان الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة النيراتزوري خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الفريق الكتالوني يقترب من مرحلة الحسم في صفقة لاوتارو مارتينيز، والذي يسعي لضمه ليكون بديلا لنجمه الأوروجواياني لويس سواريز والذي أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق أو الاعتزال مع تقدم سنه حيث بلغ من العمر 33 عامًا.

ويطلب نادي إنتر ميلان الحصول على مبلغ 111 مليون يورو للموافقة على انتقال "مارتينيز" إلي برشلونة، ولكن يسعي النادي الكتالوني لدفع 60 مليون يورو مع دخول بعض اللاعبين في صفقة تبادلية لحسم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

ماذا قدم لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان؟

لاوتارو مارتينيز من مواليد 22 أغسطس لعام 1997 ويبلغ عمره (22 عامًا)، ويلعب في مركز المهاجم الصريح، وتبلغ قيمته التسويقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 64 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتي يونيو 2023.

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انتقل "مارتينيز" إلي نادي إنتر ميلان في صيف 2018 قادمًا من نادي راسينج الأرجنتيني، وسرعان ما تألق بشكل لافت للأنظار، وحجز مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق، وأصبح أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق.

خاض "مارتينيز" 66 مباراة مع إنتر ميلان في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (4198 دقيقة)، سجل 25 هدفًا، وصنع 5 أهداف، وحصل على 16 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك النجم الأرجنتيني في 49 مباراة مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية (3005 دقيقة)، وسجل17 هدفًا، وصنع 4 أهداف، وحصل على 10 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض مارتينيز 9 مباريات، بواقع 574 دقيقة وسجل 5 أهداف، بينما شارك في 4 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي، بواقع 310 دقيقة، وسجل هدف وحيد، وحصل على 3 إنذارات.

خاض صاحب الـ22 عامًا، 4 مباريات مع إنتر ميلان في بطولة كأس إيطاليا، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 309 دقيقة، سجل هدفين، وصنع هدف وحيد.

أما مع منتخب الأرجنتين، خاض لاوتارو مارتينيز 17 مباراة دولية، في الفترة من مارس 2018 وحتي الآن، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (1016 دقيقة)، سجل 9 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على 4 إنذارات، كما خاض 11 مباراة مع منتخب تحت 20 عامًا، وسجل 7 أهداف وصنع هدف وحيد، في 854 دقيقة لعب فعلية.