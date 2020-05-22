رياضة | تشيلسي مهدد بفقدان نجمه الأول حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي مهدد بفقدان نجمه الأول حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق تشيلسي مهدد بفقدان نجمه الفرنسي نجولو كانتي، حتى نهاية الموسم.

وحضر كانتي مران تشيلسي يوم الثلاثاء، إلا أنه تغيب عن التدريبات في اليوم التالي؛ بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يعود بالأمس، لإجراء المزيد من الاختبارات الصحية.

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وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تشيلسي سيسمح لكانتي بالغياب عن بقية الموسم، إذا استمرت مخاوف اللاعب الفرنسي بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

ويعاني كانتي من ذعر صحي، حيث إنه قبل عامين أغمي عليه أمام زملائه في مران تشيلسي، كما أنه فقد شقيقه بسبب أزمة قلبية.

وتزعم العديد من التقارير الصحفية أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعود يوم 12 يونيو المقبل.