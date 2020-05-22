رياضة | بعد فرمان فايلر برحيله.. الأهلي يحدد سعر رحيل أزارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فرمان فايلر برحيله.. الأهلي يحدد سعر رحيل أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سعر التنازل عن خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ووضع النادي الأهلي، سعر اللاعب بالرغبة في الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو للاستغناء نهائيًا، عن خدماته مع بداية الموسم الجديد.

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ورفض اللاعب تجديد عقده مؤخرًا، كما أن فايلر رفض فكرة عودته في الموسم الجديد بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودي، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.

ويسعى الاتفاق السعودي، للحصول على عقد اللاعب بصورة نهائية، بجانب تلقي أزارو العديد من العروض سواء الخليجية أو الأوروبية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أزارو في صيف 2017 قادما من الدفاع الجديدي وقدم اللاعب مستوى مميز في أولى مواسمه حيث توج بلقب هداف الدوري المصري وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا.