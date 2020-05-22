رياضة | بعد اقتراب تجديد تعاقده.. تعرف على أرقام دوناروما مع ميلان الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب تجديد تعاقده.. تعرف على أرقام دوناروما مع ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب جيانلويجي دوناروما حارس مرمي إيه سي ميلان الإيطالي، من تجديد تعاقده مع الروسونيري خلال الفترة المقبلة، والذي سينتهي في صيف 2021.

وتهتم عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع دوناروما، أبرزها تشيلسى وباريس سان جيرمان وريال مدريد، فى الوقت الذي يتمسك اللاعب بالاستمرار مع ميلان خلال الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن دوناروما أعلن رغبته في البقاء مع ميلان لعشقه وحبه للنادي و هو ما أبلغ به وكيله مينو رايولا الذي يخطط لمقابلة مسئولي النادي الإيطالي من أجل التفاوض على تجديد العقد في اليومين المقبلين، ولكن سيضع الحارس بعض الشروط لتجديد تعاقده بشكل رسمي منها الحصول على 6 مليون يورو راتبًا سنويًا.

ومن المنتظر أن يعقد وكيل أعمال اللاعب جلسة مع مسئولي نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وذلك لحسم تجديد عقد اللاعب مع الروسونيري للاستمرار مع الفريق في المواسم المقبلة.

ماذا قدم جيانلويجي دوناروما مع ميلان الإيطالي؟

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خاض جيانلويجي دوناروما صاحب الـ21 عامًا، 190 مباراة في مشواره مع إيه سي ميلان بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (16963 دقيقة)، واستقبلت شباكه 199 هدفًا، بينما حقق 69 "كلين شيت"، وحصل على 16 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا.

شارك في 11 مباراة مع ميلان في الدوري الأوروبي، استقبلت مرماه 9 أهداف، وحقق 6 "كلين شيت".

لعب "دوناروما" 166 مباراة مع ميلان في بطولة الدوري الإيطالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية (14683 دقيقة)، استقبلت شباكه 177 هدفًا، وحقق 58 "كلين شيت"، وحصل على 14 إنذارًا، بينما خاض مباراتين في السوبر الإيطالي، واستقبلت مرماه هدفين، وشارك في 11 مباراة بكأس إيطاليا، واستقبل 11 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

حصل على بطولة وحيدة مع إيه سي ميلان وهي كأس ا لسوبر الإيطالي موسم 2016 / 2017.

شارك جيانلويجي دوناروما مع المنتخبات الوطنية في كافة الفئات السنية، وشارك في 10 مباريات مع منتخب تحت 17 عامًا، بينما خاض 7 مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا، كما خاض 16 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول بداية من سبتمبر 2016 وحتي الآن استقبل 9 أهداف، وحقق 7 "كلين شيت".