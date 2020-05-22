رياضة | إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة الجديد لضم لاوتارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة الجديد لضم لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية ، أن إنتر ميلان رفض عرض جديد من برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، أن إنتر ميلان رفض العرض الثالث المقدم من برشلونة وذلك باستبعاد دخول النجم التشيلي آرتورو فيدال في عملية لاوتارو مارتينيز.

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وكان إنتر ميلان قد رفض اقتراحين سابقين من برشلونة بإقحام نيلسون سيميدو ورافينيا ألكانتارا في عملية لاوتارو، وأصبح فيدال الاقتراح الثالث المرفوض حتى الآن.

وقدم فيدال مستوى رائع رفقة كونتي في يوفنتوس، مما ساعد على إعادة البيانكونيري إلى قمة كرة القدم الإيطالية، ومع ذلك، لا يهتم كونتي بلم شمله مع لاعب خط الوسط التشيلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كونتي لديه تقارب خاص مع إيفان راكيتيتش، وسيكون على رأس قائمة خياراته، ولكن لاعب الوسط الكرواتي أوضح أنه لن يوقع مع نادي النيراتزوري، حيث قال: ‘‘إذا كان وصول لاوتارو مارتينيز إلى كامب نو يعتمد على ذهابي إلى إنتر ميلان، فأعتقد أن العملية لن تتم‘‘.