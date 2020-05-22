رياضة | سيتي كلوب يعلن العضوية الأولى بإسم أسرة الشهيد المنسي وخصم ٢٥٪ لأسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتي كلوب يعلن العضوية الأولى بإسم أسرة الشهيد المنسي وخصم ٢٥٪ لأسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة استادات القابضة، تكريم أسرة الشهيد أحمد المنسي بطل موقعة البرث التاريخية، وأكدت أن التكريم تقديرا لجميل لا يمكن رده .. وعرفانا واعترافا بما قدموه لخدمة الوطن الغالي.

وأكدت الشركة على إهداء العضوية الأولى في فروعه لعائلة البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة تقديرا للدور البطولي الذي قام به طوال تواجده في الجيش المصري، وروحه الخالدة الطاهرة التي قدمها فداءا للوطن.

كما قررت تقديم خصم ٢٥ بالمائة على الاشتراكات لأبطال الجيش المصري والشرطة المصرية ولأسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالي.

وأكدت إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فخرها واعتزازها بالعقيد أحمد المنسي وبكل بواسل الجيش المصري والشرطة المصرية.