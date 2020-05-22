رياضة | حسم الأمر.. فايلر يطرد أزارو وصالح جمعة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسم الأمر.. فايلر يطرد أزارو وصالح جمعة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير إعلامية، مفاجأة مدوية بعدما كشفت عن كواليس جلسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وذكرت قناة "أون تايم"، أن فايلر أبلغ محمود الخطيب خلال الجلسة التي شهدت حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالاستغناء عن صالح جمعة ووليد ازارو بشكل رسمي؛ لعدم الحاجة لخدماتهما فى الموسم الجديد .

Advertisements

ولا يحظى الثنائي أزارو وصالح جمعة بثقة المدرب السويسري، خاصة في ظل الأزمة الشهيرة مع صالح جمعة على خلفية تصريحاته وهجومه ضد فايلر.

وكذلك الحال مع أزارو الذي دخل في مشادة مع فايلر قبل أن يتم تجميد ويرحل إلى الاتفاق السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.