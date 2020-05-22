رياضة | "كحك العيد" يتسبب في أزمة داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "كحك العيد" يتسبب في أزمة داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه تحذير شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وألزم الجهاز الفني، اللاعبين بضرورة الحد من تناول أطعمة العيد والإفراط في أكل الكحك واللحوم، لعدم رفع الأوزان الخاصة بهم، مع احتمالية عودة النشاط الرياضي.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، كلف الجهاز المعاون بضرورة تخصيص برنامج غذائي للاعبين خلال المرحلة الجارية.

وأعلن رئيس الوزراء في وقت سابق، عن عودة النشاط الرياضي تدريجيًا، في منتصف يونيو المقبل، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.