رياضة | مدرب بوروسيا دورتموند: أتمنى عودة رويس سريعا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بوروسيا دورتموند: أتمنى عودة رويس سريعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة فولفسبورج غدا السبت في الجولة 27 من الدوري الألماني (بوندسليجا) بينما تحوم الشكوك حول جاهزية بعض نجوم الكناري للمباراة.

وسيستعيد دورتموند خلال مباراة الغد خدمات لاعب وسطه إيمري تشان، لكن القائد ماركو ريوس وأكسيل فيتسيل لن يكونا جاهزين للعب، وكذلك ماريو جوتزه المستبعد من حسابات المدير الفني.

وقال لوسين فافر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن ريوس لم يعد حتى للتدريبات الجماعية بعد إصابته بمشاكل عضلية أبعدته عن الفريق منذ شباط/فبراير، لكنه قال: "مازلنا نأمل أن يعود قريبا".

وقال المدرب إن تشان والشاب جيو رينا عادا للتدريبات الجماعية من الإصابتين اللتين لحقتا بهما، حيث غاب رينا "17 سنة" عن المشاركة في مباراته الأولى عندما أصيب خلال الإحماءات أمام شالكه.

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وتغلب دورتموند على شالكه 4-0 في أول مباراة تقام منذ منتصف مارس/ آذار بسبب فيروس كورونا ليحافظ على تواجده في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، الذي يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل.

ولكن قبل تلك المباراة تأتي أولا الرحلة إلى فولفسبورج، الذي يحتل المركز السادس ولم يخسر في 7 مباريات، وحذر مايكل زورك من أن المباراة ستكون أكثر صعوبة من مباراة شالكه.

وقال زورك: "قبل أن نتحدث عن مباراتنا مع بايرن، ينبغي أن نتحدث أولا عن الفوز في المباراة أمام فولفسبورج".

وقال فافر: "قام فريق فولفسبورج بتغيير بعض الأمور الفنية. لديهم فريق أول محدد ومستقر للغاية".