رياضة | بعد صراع الأهلي والزمالك.. نجم بيراميدز يحدد مصيره

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد صراع الأهلي والزمالك.. نجم بيراميدز يحدد مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع قوي في الفترة الأخيرة بين نادي الزمالك والنادي الأهلي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب كل من الأهلي والزمالك في التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم بيراميدز في الصيف القادم.

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ولكن تفاجئ قطبي الكرة المصرية بقرار تراوري بالاستمرار مع نادي بيراميدز ورفضه الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكد تراوري أنه يشعر بالراحة في بيراميدز ويثق أنه قادر أن يحصد العديد من البطولات مع الفريق في الموسم القادم.

ويبحث نادي الزمالك والأهلي عن التعاقد مع مهاجم مميز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريقين.