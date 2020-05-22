رياضة | حقيقة انتقال فيراري ريال مدريد إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة انتقال فيراري ريال مدريد إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أليخاندرو كامانو وكيل أعمال النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد المُعار لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، على الأنباء التي ترددت بشأن اقترابه من إنتر ميلان.

وارتبط حكيمي بالانتقال للعديد من كبار أندية أوروبا، نظرًا للمستويات المُبهرة التي قدمها على مدار الموسمين الأخيرين.

Advertisements

وقال كامانو في تصريحات تم نقلها عبر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إنتر ميلان؟ لا يوجد عرض من هذا القبيل".

وتابع وكيل حكيمي: "سنعود إلى ريال مدريد".

ويُعد مستقبل حكيمي غير واضح، خاصة في ظل وجود اهتمام كبير من أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي، وقد يتخلى ريال مدريد عنه حال تلقى عرضًا يرضي جميع الأطراف، وفقًا للصحيفة الإسبانية.