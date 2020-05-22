شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ27 من «بوندزليجا».. ديربي نادر ومواجهة ثأرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم، الجمعة، أولى مباريات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندزليجا» لموسم 2019/2020، وهي مسابقة الدوري الكبرى الأولى والوحيدة التي تستأنف نشاطها بعد توقف دام قرابة الشهرين بداعي تفشي وباء فيروس «كورونا».

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عدة صدامات قوية خلال ثلاثة أيام، بداية من اليوم حتى مساء الأحد، وهي الفترة التي ستلعب خلالها جميع مباريات الجولة.

عدة مواجهات مرتقبة منتظرة في الجولة الـ27، نستعرضها معكم في السياق التالي:

1- هيرتا برلين × يونيون برلين

ديربي نادر يُلعب للمرة الأولى في البوندزليجا هذا الموسم، مع صعود أول ليونيون برلين إلى الدوري الألماني.

في الدور الأول حقق الجانب الأحمر من العاصمة الألمانية (فريق يونيون) فوزًا كبيرًا بنتيجة 1-0 في أول ديربي على الإطلاق بين الفريقين بالمسابقة، لذا سيطمح هيرتا في رد الدين وتحقيق انتصار مهم وكبير على مستوى الجماهير.

نقطة واحدة تفصل بين الفريقين في جدول الترتيب (هيرتا 31، يونيون 30)، لذا ستكون نتيجة الفوز مهمة للغاية للفريقين اللذين يبحثان عن وضع آمن في جدول الترتيب بعيدًا عن صراع الهبوط.

2- بوروسيا مونشنجلادباخ × باير ليفركوزن

صدام مرتقب بين صاحبي المركزين الثالث والخامس، عندما يستضيف جلادباخ (الثالث: 52 نقطة حاليًا) ليفركوزن (الخامس: 50)

في الدور الأول حقق مونشنجلادباخ الفوز بنتيجة 2-1، في واحدة من ضمن هزيمتين فقط تلقاهما ليفركوزن على ملعبه في الدوري هذا الموسم، ولن تكون هناك مناسبة أفضل للرد بالنسبة للضيوف من خلال هذه المواجهة التي قد يكون الفوز بها كفيلا لتبادل مركزي الفريقين ضمن المنافسة على اللقب وكذلك المنافسة على التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

3- فولفسبورج × بوروسيا دورتموند

يدخل بوروسيا دورتموند وكر الذئاب في مواجهة قوية على ملعب فريق فولفسبورج الطامح إلى تقديم أفضل المستويات والنتائج، للحفاظ على موقعه في جدول الترتيب (المركز السادس: 39 نقطة) والمؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

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بوروسيا دورتموند يدخل هذه المباراة وهو في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بايرن، لكن تحت تهديد كبير بخسارة مركزه الحالي من ملاحقيه في حال تعثره في مواجهة الغد.

وسيعول الضيوف على سلسلة النتائج السيئة لفولفسبورج على ملعبه خلال الجولات الـ5 الأخيرة التي شهدت تحقيق الفريق لفوز يتيم فقط (تعادل 3 وخسر 1)، في حين يدخل بوروسيا دورتموند المباراة وهو لديه أفضل سلسلة نتائج في الجولات الـ5 الأخيرة محققًا 100% نسبة انتصارات (5 من 5).

4- بايرن ميونخ × إينتراخت فرانكفورت

بفوزه في الجولة الماضية على يونيون برلين، رفع نادي بايرن ميونخ سجله التهديفي في البوندزليجا تحت قيادة هانزي فليك فقط (16 مباراة) إلى 50 هدفًا، وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق في البوندزليجا.

مباراة الغد ضد فرانكفورت هي العودة إلى نقطة البداية، حيث كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هي نهاية مسيرة المدرب نيكو كوفاتش وبداية عهد المدرب فليك، عندما خسر وقتها الضيوف بنتيجة 5-1، ليكون فرانكفورت أول فريق يسجل 5 أهداف ضد البايرن في مباراة بالبوندزليجا منذ عام 2009 (فولفسبورج).

المباراة ستحمل شعار الثأر للمتصدر الذي لن يبحث فقط عن النقاط الـ3، بل سيبحث عن تحقيق فوز عريض ينتقم به من الهزيمة المذلة التي تعرض لها في الدور الأول، وخصوصًا أنه سيواجه غدًا الفريق صاحب سجل النتائج الأسوأ خارج قواعده في البوندزليجا هذا الموسم (فرانكفورت جمع 7 نقاط فقط خارج قواعده من 12 مباراة).