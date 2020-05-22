شكرا لقرائتكم لجنة الحكام: مسج طبى شامل للحكام قبل عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن إقامة اختبار لكشف فيروس كورونا على جميع الحكام قبل إنطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بإمكانية استئناف النشاط الرياضى والعودة للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، و من ثم استئناف المباريات للدوري الممتاز منتصف شهر يوليو المقبل.

كما سيتم عمل تقرير طبي شامل على جميع الحكام بناء على طلب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة قبل إستئناف التدريبات للفرق ومن ثم العودة لإستئناف المباريات والمرجح لها منتصف شهر يوليو المقبل ، لمعرفة الحالة الصحية لكل حكم.

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فى سياق مغاير شهد حفل الإفطار أمس الخميس الذي جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدوري وعودته للاستئناف الفترة المقبلة ، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة في جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدوري والشروط الطبية التي ستكون علي كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أي أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد علي أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات في 2021 عقب اوليمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل.