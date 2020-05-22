شكرا لقرائتكم وفاة أسطورة التنس الأسترالي آشلي كوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي لاعب التنس الأسترالي الشهير آشلي كوبر الفائز بأربعة ألقاب كبرى في خمسينات القرن الماضي عن 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض يوم الجمعة.

وفاز كوبر بألقاب أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأميركا المفتوحة في 1958 وأصبح بذلك واحدا من بين 11 لاعبا نجحوا في حصد الألقاب الثلاثة في عام واحد.

وحصد كوبر جميع الألقاب الأربعة الكبرى التي توج بها بعد فوزه في جميع المباريات النهائية على منافسين أستراليين ما يظهر قوة التنس الأسترالي خلال هذه الحقبة.

وساعد منتخب أستراليا في الفوز بكأس ديفيز لفرق الرجال في 1957 قبل تحوله للاحتراف في 1959.

واشتهر كوبر، الذي انضم إلى قاعة مشاهير التنس الدولية في 1991، بضرباته الخلفية القوية وبلياقته البدنية المتميزة.

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وحصد لقبه الكبير الأول بعد فوزه على نيل فريزر في نهائي أستراليا المفتوحة في 1957 وفاز عليه ثانية في نهائي ويمبلدون في العام التالي.

وكان كوبر وفريزر يتقاسمان نفس الغرفة في بطولة ويمبلدون ذلك العام وتناولا طعام الإفطار سويا في الصباح قبل المواجهة في المباراة النهائية في نفس اليوم.

وعن ذلك قال كوبر في مقابلة أجريت معه قبل وقت قصير: كنا أصدقاء خارج الملعب. وفي الملعب حاول كل منا وبكل ما أوتي من قوة الفوز على الآخر. وبمجرد الانتهاء من ذلك نعود أصدقاء من جديد.

وفاز كوبر على مال أندرسون ليحتفظ بلقب أستراليا المفتوحة ثم هزمه ثانية في نهائي بطولة أمريكا في نفس العام.

وفاز كوبر أيضا بأربعة ألقاب كبرى في الزوجي قبل أن يعمل في إدارة شؤون اللعبة في بلاده على مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني.

وقال كريغ تيلي الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس في بيان : آشلي كان أحد عمالقة اللعبة.. فقد كان لاعبا لامعا ومديرا فذا. وسنفتقده كثيرا.