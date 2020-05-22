أنباء عن توقيع محمد إبراهيم للنادي الأهلي.. المقاصة ينفي والقلعة الحمراء توضح.. والزمالك يكشف موقفه من الصفقة

تداولت بعض من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توقيع محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، للنادي الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية ان إبراهيم وقع عقداً للانضمام لصفوف النادي الأهلي بدءًا من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أمير توفيق، هو من يقود جبهة المفاوضات مع محمد إبراهيم في الوقت الحالي.

وأفاد موقع "إرم نيوز" بأن مصادر مقربة من اللاعب قالت إن بعض الوسطاء المقربين من إدارة الأهلي تواصلوا بالفعل مع محمد إبراهيم ووكيله من أجل استطلاع رأيهم بخصوص الانضمام للفريق الأحمر ورحب اللاعب حال تلقيه عرضا رسميا.

المقاصة ينفي

من جانبه رد نادي مصر المقاصة على أنباء توقيع محمد إبراهيم للنادي الأهلي.

وقال وليد هويدي، المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن محمد إبراهيم لاعب الفريق مازال يمتلك موسما في عقده مع النادي، مؤكدأ أن توقيعه للنادي الأهلي غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف هويدي أن الأهلي إذا أراد الحصول على محمد إبراهيم سيدخل في مفاوضات مباشرة مع نادي مصر المقاصة، حيث التعامل باحترافية كما هو المعهود من إدارة النادي الأهلي.

وأضاف: "محمد إبراهيم لم يوقع للنادي الأهلي، اللاعب مازال يمتلك موسما في عقده مع نادي مصر المقاصة، ورحيله سيكون بإرادة النادي".

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موقف الزمالك

كشف نادي الزمالك عن موقفه من عودة محمد إبراهيم إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد بعد أنباء انضمامه إلى النادي الأهلي.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر له داخل نادي الزمالك قوله إن مسئولي القلعة البيضاء يرفضون بشكل قاطع فكرة عودة محمد إبراهيم من جديد .

وأوضح المصدر أن أحد المسئولين قام بترشيح إسم محمد إبراهيم للعودة من جديد إلى صفوف الفريق الأبيض، وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسئولي نادي الزمالك نهائيًا.

الأهلي ينفي

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، إن ناديه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع محمد إبراهيم، مشيراً إلى أن تلك الأنباء غير دقيقة.

غضب محمد إبراهيم

وفي وقت سابق، أعرب محمد إبرهيم عن غضبه من الطريقة التي رحل بها عن نادي الزمالك.

وقال إبراهيم، في تصريحات إذاعية، إنه في حالة حصوله على عرض أخر للانضمام لنادي الزمالك، سوف "أفكر بالأمر بشكل كبير في ظل تواجد الإدارة الحالية".