شكرا لقرائتكم خبر عن كشف "كورونا "على الحكام قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن إقامة اختبار لكشف فيروس كورونا على جميع الحكام قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز، بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بإمكانية استئناف النشاط الرياضى والعودة للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، ومن ثم استئناف المباريات للدورى الممتاز منتصف شهر يوليو المقبل.

كما سيتم عمل تقرير طبى شامل على جميع الحكام، بناءً على طلب مسئولى لجنة الحكام باتحاد الكرة قبل استئناف التدريبات للفرق، ومن ثم العودة لاستئناف المباريات والمرجح لها منتصف شهر يوليو المقبل، لمعرفة الحالة الصحية لكل حكم.

وفى سياق مختلف، شهد حفل الإفطار أمس الخميس الذى جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدورى وعودته للاستئناف الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة فى جلسته تصورا جديدا خاصا باستئناف مسابقة الدورى، والشروط الطبية التى ستكون على كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أى أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة، والأقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد، على أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021 عقب أولمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل.