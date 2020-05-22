شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤقتة الطائرة: الجمعية العمومية فى موعدها وخطاب الأولمبية لن يوقفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة تعديل بنود اللائحة فى موعدها يوم 27 يونيو، مشيرا إلى أن خطاب الأولمبية الذى أرسل إلى الاتحاد اقتراحى ولن يوقفها، خاصة فى ظل حضور مستشار قانونى من اللجنة إلى اجتماع المجلس الأخير الذى شهد صياغة البنود وتحديد موعد العمومية.

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، يفيد برفض إقامة الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة اللائحة يوم 26 يونيو المقبل، والتى دعا إليها رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة سامح حمدى، وذلك بسبب تصنيف الأندية التى لها حق التصويت، وأوضحت اللجنة الأولمببية فى خطابها للاتحاد المصرى للعبة أنه فى حال عقد الجمعية العمومية الشهر المقبل سوف يترتب عليه تصويت أندية من الممكن أن تخرج من التصنيف بعد 4 أيام من انعقادها، ما قد يفتح باب الطعن على هذه الجمعية بسبب تصويت أندية لا تتوافر فيها النسبة المقررة، ومن ثم يشوب أصواتها البطلان .

Advertisements

وأوضحت اللجنة الأولمبية أن تصويت مراكز الشباب التى تعد بقوة القانون رقم 7 لسنة 2020 خارج منظومة الميثاق الأولمبى والتزاماته القانونية، وهو ما يثير شبهة البطلان، وأكدت اللجنة الأولمبية فى الخطاب أنها ترى أن الوقت المناسب لعقد الجمعية العمومية بعد الإنتهاء من التصنيف والاستقرار على الأندية المحققة للنسبة المقررة لهذا الموسم لكى تكون عضوا بالجمعية العمومية.

وعقدت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعات خلال الأيام المقبلة من أجل صياغة بنود اللائحة الجديدة .