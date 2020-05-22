شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع الإجراءات الاحترازية في الأهلي قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، عدة أمور تتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها مع عودة الفريق للتدريبات خلال الفترة المقبلة، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث طلب الخطيب تقريراً عن إجراءات تعقيم النادى طوال الفترة الماضية، وكذلك السيناريوهات المطلوب اتباعها خلال الفترة المقبلة حينما تعود التدريبات فى فريق الكرة بشكل رسمى، وقامت إدارة الأهلى مؤخراً بتعقيم كافة المنشآت الموجودة داخل مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد.

مسئولو الأهلى يبحثون السيناريوهات المطروحة فى خطة عودة تدريبات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا، ويحرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على التشاور مع إدارة النادى التنفيذية واللجنة الطبية والجهاز الطبى للفريق ومناقشة الأمور المتعلقة بكيفية وسيناريوهات عودة الفريق للتدريبات، فى ظل التصريحات الأخيرة من رئيس الوزراء بعودة النشاط للأندية منتصف يونيو وكذلك عودة التدريبات للأندية منتصف يونيو بشكل تدريجي.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى يدرس العديد من الأمور استعدادًا لعودة الفريق للتدريبات، قائلا، "يجب أن نكون مستعدين للعودة، وإذا كانت العودة يوم 15 يونيو المقبل تدريجيًا فيجب أن نكون على أتم استعداد لاستقبال هذه الخطوة الإيجابية".

وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن هناك تجهيزات لبعض التعليمات والاحترازات التى سيتم اتخاذها عند استئناف النشاط والعودة للتدريبات، وهل ستكون التدريبات عبارة عن مجموعات منفردة من اللاعبين أم ستكون تدريبات جماعية، أم ستقام فى فروع الأهلى الثلاثة أم الاثنين بحيث يتم توزيع اللاعبين على الفروع فى التدريبات".