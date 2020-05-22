شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يتنافسون على لقب هداف المحترفين فى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، قائمة هدافى اللمحترفين فى النصف الأول من الدورى المصرى، بعدما نجح فى تسجيل 7 أهداف خلال المباريات التى تم خوضها حتى الآن وقبل فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والتى أجبرت الملايين على البقاء فى منازلهم حول العالم كإجراء وقائى تجاه الفيروس.

ويقدم الجزيرى واحدا من أفضل مواسمه الكروية مع ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، حيث بات مرشحاً للالتحاق بالمنتخب التونسى.

فيما تضمنت القائمة لاعبين من الأهلى وهما جونيور أجايى وعلى معلول، بينما غاب عنها أجانب نادى الزمالك، رغم العروض القوية التى قدموها مع القلعة البيضاء، ونستعرض فى الفيديو التالى قائمة المحترفين الهدافين فى الدورى المصرى.